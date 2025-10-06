Челябинских участников СВО научат управлять экономикой

В Челябинской области 60 участников спецоперации успешно завершили первый модуль обучения в рамках программы «Герои Южного Урала» и начали второй модуль, посвященный экономике и финансам. Подробности сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
«В Челябинской области стартовал второй образовательный модуль программы „Герои Южного Урала“. 60 участников СВО, прошедших отбор, продолжают обучение, набираются опыта, чтобы продолжить служение стране в мирной жизни», — отметил Текслер.
Участники успешно завершили первый модуль, посвященный вопросам государственной политики и системы государственного управления. В течение трех месяцев они подробно изучали соответствующие отрасли и активно взаимодействовали с наставниками, представляющими органы государственной власти.
«Новый модуль посвящен экономике и финансам. Слушатели изучат налоговую систему, промышленную и агропромышленную политику, социальную сферу», — добавил губернатор.
В рамках мероприятия лекции проведут представители региональных исполнительных органов власти и заксобрания. Программа предусматривает проведение стратегических мастерских, тренингов, посвященных постановке целей и делегированию, а также организацию экскурсий на промышленные предприятия. Работа по развитию личностных и профессиональных компетенций участников проекта продолжается.
Глава региона подчеркнул, что полученные в ходе программы знания и практический опыт позволят участникам максимально реализовать свои возможности и внести значительный вклад в развитие команды Челябинской области. Им будет предоставлена вся необходимая поддержка.
Проект «Герои Южного Урала» стал продолжением федеральной программы «Время героев» по поручению губернатора региона. После обучения все участники получат диплом государственного образца. В образовательную программу включили образовательные модули по политике и госуправлению, экономике и финансам, региональному и муниципальному управлению, а также современным технологиям. Для всех участников работают наставники.
