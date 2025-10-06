06 октября 2025

Власти опровергли сообщения о дефиците бензина в Свердловской области

В Свердловской области не зафиксирован дефицит топлива. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

«По информации крупных поставщиков топлива в регионе нет дефицита. Запасов достаточно, перебоев с поставками бензина нет», — отметили в ведомстве. Там добавили, что в Свердловской области не вводились ограничения на заправку. 

Ранее сеть заправок Tamic Energy ввела временные ограничения по заправке автомобилей. Так, в одни руки полагается не больше 30 литров бензина или 70 литров дизельного топлива.

