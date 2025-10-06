Власти опровергли сообщения о дефиците бензина в Свердловской области

В Свердловской области не зафиксирован дефицит топлива. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.
«По информации крупных поставщиков топлива в регионе нет дефицита. Запасов достаточно, перебоев с поставками бензина нет», — отметили в ведомстве. Там добавили, что в Свердловской области не вводились ограничения на заправку.
Ранее сеть заправок Tamic Energy ввела временные ограничения по заправке автомобилей. Так, в одни руки полагается не больше 30 литров бензина или 70 литров дизельного топлива.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!