Экс-министр стал «кадровиком» в крупном уральском холдинге

Новым местом работы экс-министра экономики и территориального развития Свердловской области Руслана Садыкова стала Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Об этом URA.RU рассказали два источника в политических кругах.
«Садыков стал замдиректора по кадровым вопросам», — кратко пояснил он. О том, что бывшему министру поступило «хорошее предложение», агентство писало и ранее. Однако какое именно, не раскрывалось.
Садыков был отправлен в отставку 18 сентября, вскоре после официального вступления в должность нового губернатора Дениса Паслера. Пост главы минэка он занимал последние три года, до этого восемь лет протрудился в уральском полпредстве.
Его уход связывают с возможной реорганизацией министерства. Обсуждаются два сценария развития: распределение функций минэка по другим ведомствам и упразднение либо напротив — усиление за счет других министерств.
Свердловчанам чиновник запомнился, в частности, призывом к женщинам о том, что надо рожать и лишь потом думать о карьере. Тогда его высказывание оценили не все.
