Экс-министр стал «кадровиком» в крупном уральском холдинге

Бывший глава свердловского минэка Садыков стал замдиректора по кадрам в УГМК
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руслан Садыков получил новую работу в УГМК
Руслан Садыков получил новую работу в УГМК Фото:
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Новым местом работы экс-министра экономики и территориального развития Свердловской области Руслана Садыкова стала Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Об этом URA.RU рассказали два источника в политических кругах. 

«Садыков стал замдиректора по кадровым вопросам», — кратко пояснил он. О том, что бывшему министру поступило «хорошее предложение», агентство писало и ранее. Однако какое именно, не раскрывалось. 

Садыков был отправлен в отставку 18 сентября, вскоре после официального вступления в должность нового губернатора Дениса Паслера. Пост главы минэка он занимал последние три года, до этого восемь лет протрудился в уральском полпредстве.

Его уход связывают с возможной реорганизацией министерства. Обсуждаются два сценария развития: распределение функций минэка по другим ведомствам и упразднение либо напротив — усиление за счет других министерств.

Свердловчанам чиновник запомнился, в частности, призывом к женщинам о том, что надо рожать и лишь потом думать о карьере. Тогда его высказывание оценили не все. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым местом работы экс-министра экономики и территориального развития Свердловской области Руслана Садыкова стала Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Об этом URA.RU рассказали два источника в политических кругах.  «Садыков стал замдиректора по кадровым вопросам», — кратко пояснил он. О том, что бывшему министру поступило «хорошее предложение», агентство писало и ранее. Однако какое именно, не раскрывалось.  Садыков был отправлен в отставку 18 сентября, вскоре после официального вступления в должность нового губернатора Дениса Паслера. Пост главы минэка он занимал последние три года, до этого восемь лет протрудился в уральском полпредстве. Его уход связывают с возможной реорганизацией министерства. Обсуждаются два сценария развития: распределение функций минэка по другим ведомствам и упразднение либо напротив — усиление за счет других министерств. Свердловчанам чиновник запомнился, в частности, призывом к женщинам о том, что надо рожать и лишь потом думать о карьере. Тогда его высказывание оценили не все. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...