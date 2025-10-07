Текслер назначил врио главы Катав-Ивановского района

Губернатор Челябинской области назначил временно исполняющего обязанности главы Катав-Ивановского района. Постановление опубликовано на сайте официальной правовой информации.
«Назначить временно исполняющим полномочия главы Катав-Ивановского муниципального района Васильева Александра Владимировича. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
До февраля Васильев работал спикером райсобрания депутатов. После того, как был осужден бывший глава Николай Шиманович, он исполнял обязанности главы. На выборах 12-14 сентября Васильев вновь избрался депутатом собрания. В нем он получил пост вице-спикера.
В ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы Катав-Ивановского муниципального округа. Победитель конкурса, которого выберут депутаты, возглавит муниципалитет уже без приставки «и.о.».
