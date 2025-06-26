Адвокат с мэрскими амбициями: чем известен скончавшийся в колонии экс-глава челябинского района Шиманович

Осужденный за коррупцию бывший глава Катав-Ивановского района Челябинской области Николай Шиманович умер в колонии в другом регионе, сообщил URA.RU источник. В феврале Златоустовский суд за мошенничество приговорил его к семи годам лишения свободы и штрафу в почти миллион рублей. Чем известен Шиманович — в материале на URA.RU.
От чего умер Шиманович?
Шиманович скончался в колонии в другом регионе, сообщил URA.RU источник. Экс-чиновник страдал онкологическим заболеванием. Но конкретная причина смерти пока неизвестна. Журналисты газеты «Авангард» Катав-Ивановского района пишут об обострении заболевания, но какого конкретно — не указывают.
Биография Шимановича
Шиманович родился 12 января 1969 года в Троицке. С 1988 по 1993 годы учился в Свердловском юридическом институте по специальности правоведение. По окончании ему была присвоена квалификация юриста.
Последующие два года работал помощником прокурора в воинской части закрытого города Трехгорный. С 1995 по 1998 год был начальником юридического отдела, а в 2005 году занял пост главы Трехгорного.
Глава Трехгорного
Выборы тогда Шиманович выиграл у действующего главы города Николая Лубенца, что стало неожиданностью для большинства горожан. По итогам выборов разница составила всего 114 голосов. Лубенец счел, что итоги голосования были фальсифицированы и пытался их оспорить в судах. Но так и не смог ничего доказать.
Шиманович руководил городом всего четыре года. В 2009 году он проиграл бухгалтеру Светлане Ольховской. Она обошла Шимановича на 3000 голосов. Ольховская работала в команде Лубенца и занимала в администрации пост руководителя финансового управления. Но после смены власти, то есть после прихода Шимановича, была вынуждена уйти.
Адвокат Косилова в ДТП со студенткой
После ухода с должности главы Трехгорного Шиманович плотно занялся юридической практикой. Вошел в коллегию адвокатов Челябинской области, преподавал и получил кандидатскую по специальности уголовное право и криминология в Ленинградском государственном университете имени Александра Пушкина.
Был адвокатом в громком деле бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова. Косилова обвиняли в ДТП в Аргаяшском районе, в котором пострадали студенты из Свердловской области. Косилов выехал на встречку и лоб в лоб врезался в машину. 23-летняя Анастасия Вяткина стала тяжелым инвалидом. Родители долгое время добивались компенсации на лечение.
Претендент на пост мэра Челябинска
В 2019 году Шиманович попытался вернуться в политику. Он подал документы на конкурс по выборам главы Челябинска и стал тринадцатым претендентом на пост. Челябинские политологи тогда заявляли, что Шиманович третий по «тяжеловесности» в этой гонке после Владимира Елистратова и еще одного претендента, тогда главы Ленинского района, Александра Орла. Но Шиманович снова проиграл. Пост мэра тогда занял Елистратов.
Глава Катав-Ивановского района
В январе 2021 года Шимановича избрали главой Катав-Ивановского муниципального района. В конкурсной комиссии по выборам за его кандидатуру проголосовали 16 депутатов. Действующий глава Евгений Киршин ушел в отставку. На сессию было вынесено две кандидатуры. Вторым стал вице-мэр Усть-Катава Сергей Харитонов, но он снял свою кандидатуру. Тогда же Шиманович ради карьеры в политике вышел из уголовного дела Косилова.
Суд над Шимановичем
17 февраля Шиманович был приговорен Златоустовским судом за мошенничество к семи годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Он обжаловал приговор, и 15 апреля областной суд снизил срок до пяти лет, и уменьшил сумму штрафа — до 500 тысяч. Уже тогда Шиманович участвовал в заседании по ВКС (после приговора он находится в СИЗО — прим. URA.RU), а сторона защиты представила документы, подтверждающие у Шимановича серьезное заболевание, при котором недопустимо находиться в СИЗО.
Обвинения касались периода, когда Шиманович работал адвокатом. Как удалось доказать в суде, представляя компанию ЗАО «СП „Динамика“», находящуюся в стадии банкротства, обвиняемый присвоил себе ее акции на общую сумму более четырех миллионов рублей. Деньги он потратил на покупку квартиры для дочери в Санкт-Петербурге.
Шиманович пытался доказать свою невиновность. Деньгами завладел не он. По мнению обвиняемого, это мог сделать Потапов — директор златоустовской фирмы «Траум». Версию о передаче средств юристу тот выдумал, чтобы снять с себя ответственность, сообщал обвиняемый.
Скандалы в районе
Катав-Ивановский район считается одним из проблемных в Челябинской области. Жители регулярно жаловались на серьезные проблемы, а Шиманович получал выговоры от губернатора Алексея Текслера. В 2023 году Текслер отчитал Шимановича за остановку автотранспортного предприятия в новогодние каникулы. МУП глава ликвидировал до праздников. Результатом стал транспортный коллапс и недовольство людей.
В 2024 году люди жаловались на прямую линию президенту на медицину и затянувшийся ремонт в районной больнице. Жителям Катав-Ивановска приходилось ездить к узким специалистам в соседние города для стационарного лечения, что тяжело и неудобно.
Награды Шимановича
В 2006 году Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II был награжден Орденом Русской Православной церкви «Святого Благоверного Князя Даниила Московского II степени». Шимановича отметили за помощь в восстановлении Храма Покрова Божией Матери в Трехгорном. В декабре этого же года получил медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года».
В 2007 году получил нагрудный знак «Академик И.В. Курчатов IV степени» за вклад в развитие Трехгорного. В 2009 — медаль «За заслуги перед ветеранской организацией „Боевое братство“.
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