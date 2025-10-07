Минкульт РФ готово отдать усадьбу Харитонова Екатеринбургу, но есть условие

Министерство культуры РФ согласилось передать Екатеринбургу усадьбу Харитонова-Расторгуева, которая относится к федеральной собственности, в обмен на «равноценную недвижимость». Это следует из письма главы ведомства Ольги Любимовой депутату Госдумы Андрею Альшевских.
«Минкультуры России полагает возможным рассматривать вопрос о передаче ОКН на иной уровень собственности при условии предоставления в оперативное управление ФГБУК АУИПИК равноценного недвижимого имущества. При наличии соответствующих предложений Минкультуры России готово вернуться к рассмотрению вопроса», — следует из документа.
Любимова подчеркнула, что усадьба приносит Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры около 63 млн рублей ежегодно, так как здания арендует не только город, но и частные компании. В письме также отмечается, что на содержание объекта в прошлом году было потрачено 22 млн рублей.
Администрация города неоднократно направляла обращения в Минкульт РФ с просьбой о передаче комплекса в муниципальную или региональную собственность, однако все такие запросы оставались без удовлетворения. Все эти годы городские власти арендовали территорию за 37 млн рублей в год.
На последнем заседании Совета неравнодушных губернатору Денису Паслеру была представлена концепция развития паркового пространства, охватывающего территорию от стадиона «Динамо» до Харитоновского сада. Идея получила широкий отклик среди горожан. На строительном форуме 100+ TechnoBuild в «Экспо» строительная компания Prinzip представила мастер-план нового парка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!