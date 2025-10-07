Свердловчане простились с 14-летней школьницей, скончавшейся в Ивделе

Девочку похоронили на местном кладбище в Ивделе
Девочку похоронили на местном кладбище в Ивделе

В Ивделе (Свердловская область) простились с 14-летней школьницей, которую нашли мертвой на минувших выходных. Об этом URA.RU рассказала ее подруга.

«Ее похоронили на местном кладбище. Было очень много людей», — сообщила собеседница агентства.

По предварительным данным, трагедия произошла 4 октября. Друзья отзывались о школьнице с хорошей стороны. «Она была доброй, спокойной, тихой. Никогда не конфликтовала ни с кем», — описал школьницу знакомый. Другой добавил, что у погибшей якобы были конфликты с учениками.

