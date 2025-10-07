Всемирный день почты: что нужно знать о празднике

Всемирный день почты отмечается 9 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День напоминает о ценности живого общения, о силе слова, запечатленного в письме
День напоминает о ценности живого общения, о силе слова, запечатленного в письме Фото:

Каждый год 9 октября отмечается Всемирный день почты — праздник, посвященный людям, которые соединяют города и страны, помогают поддерживать общение между континентами и обеспечивают работу одной из старейших систем связи на планете. История, традиции и значение праздника, посвященного одному из древнейших изобретений человечества — в материале URA.RU.

Создание Всемирного почтового союза

История праздника восходит к далекому XIX веку. 9 октября 1874 года в Берне (Швейцария) представители 22 стран, включая Россию, подписали Бернский договор, положивший начало созданию Генерального почтового союза.

Спустя несколько лет, в 1878 году, организация получила новое имя — Всемирный почтовый союз (ВПС). Его основная цель заключалась в упорядочении международных почтовых отношений и создании единой системы обмена корреспонденцией между странами.

Всемирный почтовый союз появился еще в XIX веке
Всемирный почтовый союз появился еще в XIX веке
Фото:

Со временем союз стал одной из старейших и наиболее авторитетных международных организаций, а в XX веке получил статус специализированного учреждения ООН. Сегодня ВПС объединяет 192 государства и продолжает регулировать международные почтовые стандарты, развивая сотрудничество между странами и помогая внедрять инновационные формы связи.

Сам праздник был учрежден на XVI Конгрессе ВПС в 1969 году в Токио. Тогда же было решено ежегодно отмечать 9 октября как день рождения организации. Впервые его отпраздновали в 1970 году, и с тех пор эта дата стала символом признания труда миллионов почтовых работников по всему миру.

Почта как феномен цивилизации

История почты началась задолго до появления письма как такового. Еще в античные времена гонцы доставляли послания из одного города в другой, а в государствах Древнего Египта, Персии и Ассирии существовали целые системы почтовых станций. На Руси первые гонцы появились еще в IX веке, а уже к XVII столетию сложилась организованная ямская служба, которая стала прообразом современной почтовой сети.

При Петре I российская почта пережила реформу: были открыты новые маршруты, установлены почтовые станции, введены специальные печати. С тех пор она постоянно развивалась, совершенствуя методы доставки и расширяя географию своих маршрутов.

Почта — одно из древнейших изобретений человечества
Почта — одно из древнейших изобретений человечества
Фото:

В XX веке почта превратилась в стратегически важный элемент инфраструктуры. Она не только доставляла письма и посылки, но стала обеспечивать финансовые переводы, распространяла печатные издания и играла огромную роль в социальной жизни общества. Даже в наше время, когда большая часть переписки переместилась в онлайн-пространство, почтовая служба остается незаменимой — особенно для жителей отдаленных регионов.

Роль почты в современном мире

Сегодня почта — это сложная сеть логистических, финансовых и цифровых сервисов. Она объединяет около 650 тысяч отделений и более 5 миллионов сотрудников по всему миру. Благодаря усилиям работников почты даже самые удаленные уголки Земли остаются связаны с остальным миром.

Письмо, написанное от руки, остается особым проявлением внимания
Письмо, написанное от руки, остается особым проявлением внимания
Фото:

Почтовые службы активно внедряют современные технологии: электронную коммерцию, гибридную почту, цифровые платформы для оплаты услуг. Почта помогает миллионам людей получать пенсии, переводы и посылки, а также остается важнейшим инструментом для малого и среднего бизнеса.

Не менее важна и ее социальная миссия. Почта обеспечивает доступ к базовым услугам связи, помогает поддерживать человеческие отношения и укрепляет доверие между людьми. Письмо, написанное от руки, остается особым проявлением внимания и душевного тепла — тем, что невозможно заменить электронным сообщением.

Всемирный день почты

Главная цель Всемирного дня почты — напомнить о значении этой сферы для человечества и подчеркнуть ее вклад в развитие экономики, культуры и международных отношений. В этот день проводятся акции, выставки, конференции, посвященные истории почтовой связи, а также церемонии награждения работников отрасли.

Во многих странах устраиваются филателистические выставки, выпускаются памятные марки, проводятся конкурсы детских рисунков и эссе, тематические лекции и «дни открытых дверей». В некоторых государствах этот день является официальным выходным для работников почтовой сферы.

Этот день напоминает о людях, которые доставляют письма в метель и жару, в города и деревни, на сушу и даже под воду
Этот день напоминает о людях, которые доставляют письма в метель и жару, в города и деревни, на сушу и даже под воду
Фото:

С 1971 года Всемирный почтовый союз проводит Международный конкурс на лучшее письмо среди школьников. Это не просто творческое соревнование, а способ развивать грамотность и коммуникационные навыки у детей. Ежегодно в нем участвуют свыше миллиона юных авторов со всего мира. В 2025 году конкурс посвящен защите океанов и морей, и юные участники рассуждают о будущем планеты через призму экологии и человеческой ответственности.

Почтовая связь остается живым напоминанием о том, что человеческое слово имеет вес, а послание способно преодолеть любые расстояния. Праздник объединяет прошлое и будущее, показывая, как традиции переплетаются с инновациями. Почта, как и прежде, служит человечеству, соединяя сердца, страны и поколения.

Тема Всемирного дня почты 2025 года

Каждый год ВПС определяет новую тему праздника, отражающую актуальные задачи отрасли. В 2025 году девиз Всемирного дня почты звучит как «Почта для людей: местное обслуживание, общемировой охват».

Почта не только доставляет корреспонденцию, но и открывает путь к знаниям, услугам и электронной торговле
Почта не только доставляет корреспонденцию, но и открывает путь к знаниям, услугам и электронной торговле
Фото:

Эта тема подчеркивает, что даже в эпоху цифровизации миллионы людей все еще зависят от работы традиционной почты. Более трети населения Земли не имеют доступа к Интернету, а в некоторых регионах именно почтовые отделения становятся единственными точками выхода в цифровое пространство.

Как отметил генеральный секретарь ООН, почта — это сеть, созданная людьми для людей. Она объединяет мир, помогает преодолевать социальные и географические границы, а также способствует экономическому развитию и укреплению связей между народами.

Почта России

Россия является одной из стран-основательниц Всемирного почтового союза. Сегодня «Почта России» — важное предприятие, включающее более 42 тысяч отделений и объединяющее свыше 300 тысяч сотрудников. Она ежегодно доставляет миллиарды писем, посылок, журналов и газет, а также выполняет функции социального оператора, выплачивая пенсии и принимая платежи.

В России существует и собственный профессиональный праздник — День российской почты (Второе воскресенье июля)
В России существует и собственный профессиональный праздник — День российской почты (Второе воскресенье июля)
Фото:

Ко Всемирному дню почты российская служба традиционно проводит выставки, благотворительные акции, встречи с ветеранами отрасли, а также вручает награды лучшим почтальонам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каждый год 9 октября отмечается Всемирный день почты — праздник, посвященный людям, которые соединяют города и страны, помогают поддерживать общение между континентами и обеспечивают работу одной из старейших систем связи на планете. История, традиции и значение праздника, посвященного одному из древнейших изобретений человечества — в материале URA.RU. Создание Всемирного почтового союза История праздника восходит к далекому XIX веку. 9 октября 1874 года в Берне (Швейцария) представители 22 стран, включая Россию, подписали Бернский договор, положивший начало созданию Генерального почтового союза. Спустя несколько лет, в 1878 году, организация получила новое имя — Всемирный почтовый союз (ВПС). Его основная цель заключалась в упорядочении международных почтовых отношений и создании единой системы обмена корреспонденцией между странами. Со временем союз стал одной из старейших и наиболее авторитетных международных организаций, а в XX веке получил статус специализированного учреждения ООН. Сегодня ВПС объединяет 192 государства и продолжает регулировать международные почтовые стандарты, развивая сотрудничество между странами и помогая внедрять инновационные формы связи. Сам праздник был учрежден на XVI Конгрессе ВПС в 1969 году в Токио. Тогда же было решено ежегодно отмечать 9 октября как день рождения организации. Впервые его отпраздновали в 1970 году, и с тех пор эта дата стала символом признания труда миллионов почтовых работников по всему миру. Почта как феномен цивилизации История почты началась задолго до появления письма как такового. Еще в античные времена гонцы доставляли послания из одного города в другой, а в государствах Древнего Египта, Персии и Ассирии существовали целые системы почтовых станций. На Руси первые гонцы появились еще в IX веке, а уже к XVII столетию сложилась организованная ямская служба, которая стала прообразом современной почтовой сети. При Петре I российская почта пережила реформу: были открыты новые маршруты, установлены почтовые станции, введены специальные печати. С тех пор она постоянно развивалась, совершенствуя методы доставки и расширяя географию своих маршрутов. В XX веке почта превратилась в стратегически важный элемент инфраструктуры. Она не только доставляла письма и посылки, но стала обеспечивать финансовые переводы, распространяла печатные издания и играла огромную роль в социальной жизни общества. Даже в наше время, когда большая часть переписки переместилась в онлайн-пространство, почтовая служба остается незаменимой — особенно для жителей отдаленных регионов. Роль почты в современном мире Сегодня почта — это сложная сеть логистических, финансовых и цифровых сервисов. Она объединяет около 650 тысяч отделений и более 5 миллионов сотрудников по всему миру. Благодаря усилиям работников почты даже самые удаленные уголки Земли остаются связаны с остальным миром. Почтовые службы активно внедряют современные технологии: электронную коммерцию, гибридную почту, цифровые платформы для оплаты услуг. Почта помогает миллионам людей получать пенсии, переводы и посылки, а также остается важнейшим инструментом для малого и среднего бизнеса. Не менее важна и ее социальная миссия. Почта обеспечивает доступ к базовым услугам связи, помогает поддерживать человеческие отношения и укрепляет доверие между людьми. Письмо, написанное от руки, остается особым проявлением внимания и душевного тепла — тем, что невозможно заменить электронным сообщением. Всемирный день почты Главная цель Всемирного дня почты — напомнить о значении этой сферы для человечества и подчеркнуть ее вклад в развитие экономики, культуры и международных отношений. В этот день проводятся акции, выставки, конференции, посвященные истории почтовой связи, а также церемонии награждения работников отрасли. Во многих странах устраиваются филателистические выставки, выпускаются памятные марки, проводятся конкурсы детских рисунков и эссе, тематическ