Всемирный день почты: что нужно знать о празднике

Каждый год 9 октября отмечается Всемирный день почты — праздник, посвященный людям, которые соединяют города и страны, помогают поддерживать общение между континентами и обеспечивают работу одной из старейших систем связи на планете. История, традиции и значение праздника, посвященного одному из древнейших изобретений человечества — в материале URA.RU.
Создание Всемирного почтового союза
История праздника восходит к далекому XIX веку. 9 октября 1874 года в Берне (Швейцария) представители 22 стран, включая Россию, подписали Бернский договор, положивший начало созданию Генерального почтового союза.
Спустя несколько лет, в 1878 году, организация получила новое имя — Всемирный почтовый союз (ВПС). Его основная цель заключалась в упорядочении международных почтовых отношений и создании единой системы обмена корреспонденцией между странами.
Со временем союз стал одной из старейших и наиболее авторитетных международных организаций, а в XX веке получил статус специализированного учреждения ООН. Сегодня ВПС объединяет 192 государства и продолжает регулировать международные почтовые стандарты, развивая сотрудничество между странами и помогая внедрять инновационные формы связи.
Сам праздник был учрежден на XVI Конгрессе ВПС в 1969 году в Токио. Тогда же было решено ежегодно отмечать 9 октября как день рождения организации. Впервые его отпраздновали в 1970 году, и с тех пор эта дата стала символом признания труда миллионов почтовых работников по всему миру.
Почта как феномен цивилизации
История почты началась задолго до появления письма как такового. Еще в античные времена гонцы доставляли послания из одного города в другой, а в государствах Древнего Египта, Персии и Ассирии существовали целые системы почтовых станций. На Руси первые гонцы появились еще в IX веке, а уже к XVII столетию сложилась организованная ямская служба, которая стала прообразом современной почтовой сети.
При Петре I российская почта пережила реформу: были открыты новые маршруты, установлены почтовые станции, введены специальные печати. С тех пор она постоянно развивалась, совершенствуя методы доставки и расширяя географию своих маршрутов.
В XX веке почта превратилась в стратегически важный элемент инфраструктуры. Она не только доставляла письма и посылки, но стала обеспечивать финансовые переводы, распространяла печатные издания и играла огромную роль в социальной жизни общества. Даже в наше время, когда большая часть переписки переместилась в онлайн-пространство, почтовая служба остается незаменимой — особенно для жителей отдаленных регионов.
Роль почты в современном мире
Сегодня почта — это сложная сеть логистических, финансовых и цифровых сервисов. Она объединяет около 650 тысяч отделений и более 5 миллионов сотрудников по всему миру. Благодаря усилиям работников почты даже самые удаленные уголки Земли остаются связаны с остальным миром.
Почтовые службы активно внедряют современные технологии: электронную коммерцию, гибридную почту, цифровые платформы для оплаты услуг. Почта помогает миллионам людей получать пенсии, переводы и посылки, а также остается важнейшим инструментом для малого и среднего бизнеса.
Не менее важна и ее социальная миссия. Почта обеспечивает доступ к базовым услугам связи, помогает поддерживать человеческие отношения и укрепляет доверие между людьми. Письмо, написанное от руки, остается особым проявлением внимания и душевного тепла — тем, что невозможно заменить электронным сообщением.
Всемирный день почты
Главная цель Всемирного дня почты — напомнить о значении этой сферы для человечества и подчеркнуть ее вклад в развитие экономики, культуры и международных отношений. В этот день проводятся акции, выставки, конференции, посвященные истории почтовой связи, а также церемонии награждения работников отрасли.
Во многих странах устраиваются филателистические выставки, выпускаются памятные марки, проводятся конкурсы детских рисунков и эссе, тематические лекции и «дни открытых дверей». В некоторых государствах этот день является официальным выходным для работников почтовой сферы.
С 1971 года Всемирный почтовый союз проводит Международный конкурс на лучшее письмо среди школьников. Это не просто творческое соревнование, а способ развивать грамотность и коммуникационные навыки у детей. Ежегодно в нем участвуют свыше миллиона юных авторов со всего мира. В 2025 году конкурс посвящен защите океанов и морей, и юные участники рассуждают о будущем планеты через призму экологии и человеческой ответственности.
Почтовая связь остается живым напоминанием о том, что человеческое слово имеет вес, а послание способно преодолеть любые расстояния. Праздник объединяет прошлое и будущее, показывая, как традиции переплетаются с инновациями. Почта, как и прежде, служит человечеству, соединяя сердца, страны и поколения.
Тема Всемирного дня почты 2025 года
Каждый год ВПС определяет новую тему праздника, отражающую актуальные задачи отрасли. В 2025 году девиз Всемирного дня почты звучит как «Почта для людей: местное обслуживание, общемировой охват».
Эта тема подчеркивает, что даже в эпоху цифровизации миллионы людей все еще зависят от работы традиционной почты. Более трети населения Земли не имеют доступа к Интернету, а в некоторых регионах именно почтовые отделения становятся единственными точками выхода в цифровое пространство.
Как отметил генеральный секретарь ООН, почта — это сеть, созданная людьми для людей. Она объединяет мир, помогает преодолевать социальные и географические границы, а также способствует экономическому развитию и укреплению связей между народами.
Почта России
Россия является одной из стран-основательниц Всемирного почтового союза. Сегодня «Почта России» — важное предприятие, включающее более 42 тысяч отделений и объединяющее свыше 300 тысяч сотрудников. Она ежегодно доставляет миллиарды писем, посылок, журналов и газет, а также выполняет функции социального оператора, выплачивая пенсии и принимая платежи.
Ко Всемирному дню почты российская служба традиционно проводит выставки, благотворительные акции, встречи с ветеранами отрасли, а также вручает награды лучшим почтальонам.
