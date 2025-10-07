«Сидели за кражи»: что известно о насильниках, сбежавших от свердловского суда

Осужденные за насилие над 15-летней жители свердловского Алапаевска Александр Б. и Александр Ш., которые сбежали от суда, ранее уже отбывали наказания за кражи. Соответствующие данные изложены в картотеке городского суда.
Первый приговор Александр Б. получил в 2010-м, когда ему было 15 лет. Суд признал его виновным в трех эпизодах кражи. «Имеет непогашенную судимость за умышленные корыстные преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте. Участковыми МВД характеризуется отрицательно, замечен в употреблении спиртных напитков. В состоянии алкогольного опьянения агрессивен, склонен к совершению преступлений и правонарушений», — следует из приговора, который Александр получил уже в 2015-м. Тогда он вместе с другом угнал автомобиль, чтобы похитить из него запчасти. По пути закончился бензин, мужчинам пришлось бросить авто и сходить за бензином. Когда они вернулись, их задержали силовики. При этом Александр успел украсть из салоны личные вещи владельца автомобиля.
Его друг дал признательные показания. Александр же, согласно приговору, неоднократно менял показания. И даже пытался свалить вину на товарища. Суд отправил его в колонию общего режима на 4,5 года.
В тоже 2015-м свой приговор получил и Александр Ш. По данным суда, он был причастен к краже в трех магазинах. На преступления его подвозил приятель, который пошел как соучастник, потому что помогал вывозить награбленное. Его приговорили к трем годам в колонии. Он вышел на свободу в 2018-м, но уже через год был снова задержан.
Силовики обвинили Александра Ш. и двух его друзей в краже железнодорожных рельс. По версии следствия, с 12 августа по 28 сентября 2019 года ранее судимые мужчины умудрились спилить и выкрасть 20 тонн рельс. Задержанные сознались в преступлении и пошли на сделку со следствием. Суд приговорил Александра к году и десяти месяцам лишения свободы.
Совместное преступление Александры, по мнению силовиков, совершили в конце января 2024 года. Как говорил источник URA.RU, Александр Б. познакомился с 15-летней девушкой и привез ее в частный дом. Там над ней надругались. 6 октября суд признал мужчин виновными и назначил большие тюремные сроки. Однако они не явились на приговор, поэтому были объявлены в розыск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!