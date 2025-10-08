Россиянам раскрыли причину вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Директор НСПК Дубынин: вывод карт Visa и Mastercard связан с безопасностью
Вывод из оборота карт Visa связан с безопасностью
Планируемый постепенный вывод из оборота банковских карт Visa и Mastercard в России связан с истечением их сертификатов безопасности. Об этом сообщил директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. По его словам, с 1 января 2025 года сертификаты международных платежных систем перестанут действовать для всех чипов, что напрямую влияет на безопасность операций.

«Это именно просроченные карты. <...> Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет», — пояснил Дубынин. Цитата по РБК

Ранее сертификаты эмитента, обеспечивающие безопасность операций, закупались и продлевались банками на разные сроки. Это было возможно до 2022 года, пока международные системы Visa и Mastercard работали в России. После их ухода российские финансовые организации лишились возможности обновлять такие сертификаты.

Срок действия Visa и Mastercard срок истек в конце 2024 года. В июле 2025 года Банк России объявил о намерении ограничить срок действия карт с истекшими сертификатами безопасности.

