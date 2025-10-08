Подготовленный США отряд ВСУ понес потери

Отряд был подготовлен при участии американских военных инструкторов еще до начала СВО
Отряд ВСУ «Дозор» пограничной службы Украины понес потери на Сумском направлении. Подразделение было подготовлено при участии американских инструкторов.

«Отряд „Дозор“ украинской погранслужбы, переброшенный на Сумское направление, уже понес потери», — передает РИА Новости. Отряд был создан и подготовлен при прямом участии американских военных инструкторов еще до начала СВО.

Ранее сообщалось о неудачной попытке командования ВСУ полностью укомплектовать штурмовые подразделения, действующие на Сумском направлении, из-за масштабных случаев дезертирства. Подразделения ВСУ в Сумской области столкнулись со значительным оттоком личного состава: по меньшей мере 30 военнослужащих из каждой роты самовольно покинули свои позиции.

