07 октября 2025

Кресло ушедшего на СВО спикера Троицка занял директор спортшколы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Троицке сменился спикер горсобрания
В Троицке сменился спикер горсобрания Фото:

Спикером собрания депутатов города Троицка (Челябинская область) занял директор местной спортшколы Сергей Бобылев. Об этом сообщается в опубликованном решении горсобрания.

«Избрать председателем собрания депутатов города Троицка седьмого созыва депутата Бобылева Сергея Валерьевича. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия», — говорится в документе.

Бобылеву 52 года. До избрания на пост председателя горсобрания он работал директором спортивной школы «Юниор».

Предыдущий председатель Василий Хасанов в мае заключил контракт с Минобороны РФ и отбыл по месту службы. Решение уйти на СВО пришло к нему во время поездки с гуманитарной помощью, где он осознал свою готовность к этому шагу. Служба в зоне СВО не помешала ему избраться депутатом горсобрания нового созыва.

Вице-спикером стал военный летчик, 73-летний Анатолий Михалищев. После ухода на СВО Хасанова он возглавлял горсобрание. Бобылев, Михалищев и Хасанов были выдвинуты в депутаты партией «Единая Россия».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикером собрания депутатов города Троицка (Челябинская область) занял директор местной спортшколы Сергей Бобылев. Об этом сообщается в опубликованном решении горсобрания. «Избрать председателем собрания депутатов города Троицка седьмого созыва депутата Бобылева Сергея Валерьевича. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия», — говорится в документе. Бобылеву 52 года. До избрания на пост председателя горсобрания он работал директором спортивной школы «Юниор». Предыдущий председатель Василий Хасанов в мае заключил контракт с Минобороны РФ и отбыл по месту службы. Решение уйти на СВО пришло к нему во время поездки с гуманитарной помощью, где он осознал свою готовность к этому шагу. Служба в зоне СВО не помешала ему избраться депутатом горсобрания нового созыва. Вице-спикером стал военный летчик, 73-летний Анатолий Михалищев. После ухода на СВО Хасанова он возглавлял горсобрание. Бобылев, Михалищев и Хасанов были выдвинуты в депутаты партией «Единая Россия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...