Кресло ушедшего на СВО спикера Троицка занял директор спортшколы

Спикером собрания депутатов города Троицка (Челябинская область) занял директор местной спортшколы Сергей Бобылев. Об этом сообщается в опубликованном решении горсобрания.
«Избрать председателем собрания депутатов города Троицка седьмого созыва депутата Бобылева Сергея Валерьевича. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия», — говорится в документе.
Бобылеву 52 года. До избрания на пост председателя горсобрания он работал директором спортивной школы «Юниор».
Предыдущий председатель Василий Хасанов в мае заключил контракт с Минобороны РФ и отбыл по месту службы. Решение уйти на СВО пришло к нему во время поездки с гуманитарной помощью, где он осознал свою готовность к этому шагу. Служба в зоне СВО не помешала ему избраться депутатом горсобрания нового созыва.
Вице-спикером стал военный летчик, 73-летний Анатолий Михалищев. После ухода на СВО Хасанова он возглавлял горсобрание. Бобылев, Михалищев и Хасанов были выдвинуты в депутаты партией «Единая Россия».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!