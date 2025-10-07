Сбежавшие насильники из Алапаевска приходили на каждое заседание суда

Сбежавшие от суда жители Алапаевска (Свердловская область) Александр Шаньгин и Александр Быков, которых обвинили в изнасиловании 15-летней школьницы, до последнего дня приходили на каждое судебное заседание. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Шаньгин и Быков до последнего дня являлись на каждое судебное заседание», — пояснили в инстанции. Отмечается, что следователь самостоятельно избрал обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде, а суд не мог ее ужесточить, так как фигуранты не нарушали установленные ограничения.
Их признали виновными по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а Шаньгина еще и по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). 6 октября суд вынес приговор, однако оба на оглашение не явились.
По версии следствия, школьницу изнасиловали 24 января 2024-го, зная ее возраст. С одним из насильников девочка познакомилась в соцсети, там же и договорилась о встрече, а вскоре оказалась в заложниках у насильников. Подробности криминальной истории — в отдельном материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!