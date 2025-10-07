07 октября 2025

Главу челябинского миндора Нечаева отпустили под домашний арест

Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, обвиняемого в растрате госбюджета, отпустили из СИЗО под домашний арест. При этом, по информации из базы данных Мещанского райсуда Москвы, меру пресечения ему смягчили еще в июле.

«Категория дела: об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Ходатайство удовлетворено», — указано в карточке от 18 июля. В начале октября данную меру пресечения продлили.

При этом другие фигуранты дела в лице предшественника Нечаева на посту министра Дмитрия Микулика, бизнесменов Константина Зарипова и Александра Зырянова, а также начальника правового управления регионального миндортранса Анны Курьяновой остаются В СИЗО. Их адвокаты продолжают попытки смягчить меру пресечения.

Возможно, смягчение меры пресечения Нечаеву связано с его решением начать сотрудничать со следствием. По данным источника РИА Новости, он признал вину и дал показания на иных участников преступной схемы.

Нечаев был задержан в феврале. В его отношении возбудили уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Предварительно, уголовное дело связано с деятельностью министерства, когда областью руководил Борис Дубровский. «Маски-шоу» в ведомстве продолжились.

