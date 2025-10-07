07 октября 2025

Арестованный челябинский министр Нечаев признал вину

Алексей Нечаев содержится в одном из СИЗО Москвы
Алексей Нечаев содержится в одном из СИЗО Москвы Фото:

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев признал вину по делу о растрате. Об этом сообщают федеральные средства массовой информации.

«Нечаев признал вину», — передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. В настоящее время Нечаев содержится в следственном изоляторе в Москве.

В феврале Мещанский суд Москвы санкционировал арест Нечаева, его предшественника Дмитрия Микулика, директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова, а также предпринимателя Константина Зарипова по делу о растрате. Также была заключена под стражу и помещена в следственный изолятор и начальник правового управления регионального миндортранса Анна Курьянова. В начале июля суд продлил их арест на три месяца. По делу проходят еще ряд руководителей.

О задержании Нечаева управлением ФСБ России по Челябинской области стало известно 19 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), предусматривающей ответственность за присвоение или растрату группой либо в особо крупном размере. Остальным фигурантам дела предъявлены аналогичные обвинения.

