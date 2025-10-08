Бывшая «дочка» Danone в России сменит название

Danone утратила возможность возобновить деятельность на российском рынке
Danone утратила возможность возобновить деятельность на российском рынке

Бывшая российская «дочка» французского пищевого гиганта Danone, известная ранее как Health & Nutrition, объявила о смене корпоративного названия на «Логика молока». Об том сообщил источник.

«Теперь во всех публичных коммуникациях производитель молочной продукции и детского питания будет называться „Логика молока“», — передает источник РБК. Название Health & Nutrition, под которым компания функционировала после передачи активов в управление Росимущества, было временным решением. Как ранее отмечал председатель совета директоров Руслан Алисултанов, оно не в полной мере отражало новую стратегию и ценности компании.

По словам генерального директора Якуба Закриева, новое название «Логика молока» символизирует стройность и продуманность всей молочной индустрии, а также подчеркивает особое качество самого молока. Руслан Алисултанов, в свою очередь, подчеркнул, что в названии «Логика молока» гармонично сочетаются важные для компании смыслы: бережное сохранение природных ресурсов, использование современного научно-технологического потенциала для приумножения пользы продуктов и предложение потребителю именно того, что он ожидает. Вместе с названием компания представила новый логотип — зеленую каплю, в которой угадываются первые буквы нового имени.

Ранее стало известно, что французская компания Danone утратила возможность возобновить деятельность на российском рынке вследствие потери контроля над своими активами в стране. В то же время новая компания Health & Nutrition, созданная на основе бывших российских активов Danone, успешно интегрировалась в местную экономику и продолжает развитие.

