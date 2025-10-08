Силовики сделали заявление на фоне ограничений интернета в Свердловской области

Антитеррористическая комиссия опровергла информацию о полном отключении мобильного интернета и связи в Свердловской области 8 октября. Заявление силовиков появилось в telegram-канале комиссии.
«В данный момент в регионе введены частичные ограничения на работу мобильного интернета у ряда операторов», — следует из поста. Фейки о полном отключении связи появились в некоторых СМИ.
Несколько часов назад жители Среднего Урала пожаловались на сбои интернета у оператора связи «Мотив». Сам оператор пояснил, что ограничения ввели в связи угрозой атаки БПЛА. По этой же причине в регионе начали эвакуировать заводы.
