Экс-мэр Назарово арестован по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей

Центральный суд Красноярска отправил под стражу на два месяца бывшего мэра города Назарово Владимира Саара. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 6 декабря 2025 года», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Саар покинул пост мэра Назарово в феврале 2025 года. После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Экс-мэр своей вины не признает.
Владимир Саар, занимая пост главы города Назарово в 2023–2024 годах, вступил в преступный сговор с директором подрядной организации ООО «ПромСтрой». Экс-мэр договорился о систематическом получении незаконного денежного вознаграждения от компании. Взятка предназначалась за предоставление ООО «ПромСтрой» преимуществ при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в Назарово. В результате незаконных действий, компания получила контракт на сумму 100 миллионов рублей. Общая сумма незаконного вознаграждения, полученного Владимиром Сааром, составила 3,5 миллиона рублей. Деньги передавались в обмен на содействие в победе «ПромСтроя» в конкурсных процедурах и успешном заключении муниципального контракта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.