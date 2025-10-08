Володин жестко ответил всем желающим использовать Россию

У России сильный президент, ответственный парламент и эффективное правительство. Любые попытки внешнего давления или использования страны будут обречены на провал. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«А те, кто хотят использовать Россию, должны понять, этого не будет. У нас сильный президент, ответственный парламент, эффективное правительство», — сказал Володин в ходе обсуждения денонсации соглашения с США об утилизации оружейного плутония. Его слова передает ТАСС.
Председатель Госдумы отметил, что соглашение с США об утилизации оружейного плутония давно требовало пересмотра. По его мнению, Россия всегда последовательно выполняла свои обязательства, в то время как партнеры по соглашению не демонстрировали аналогичной ответственности. Володин подчеркнул, что решение о денонсации принято исключительно в интересах страны и отражает заботу о национальной безопасности.
Госдума РФ приняла решение о денонсации соглашения с США, касающегося утилизации избыточного для оборонных нужд плутония. Основанием для полного выхода России из данного соглашения стали действия американской стороны. Договор был заключен в 2000 году и предусматривал, что обе стороны обязуются утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, который более не используется в военных программах. Фактическое исполнение соглашения было приостановлено еще в 2016 году: в тот период Президент России подписал указ, а Госдума одобрила федеральный закон, предусматривающий временное прекращение выполнения обязательств по соглашению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.