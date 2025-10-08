Обвиняемый в чудовищном убийстве медсестры из Екатеринбурга попросился на СВО

В Екатеринбурге слесарь убил медсестру и попросился на СВО
Сергей Матвеев пожелал искупить вину на спецоперации
Сергей Матвеев пожелал искупить вину на спецоперации
новость из сюжета
На Вторчермете в общежитии зарезали медсестру

Обвиняемый в убийстве екатеринбургской медсестры Евгении Шалагиновой — Сергей Матвеев — попросился на спецоперацию на Украине. Такое заявление он сделал в ходе избрания меры пресечения в Чкаловском райсуде.

«Я вызвал скорую и полицию. Дверь им сам открыл. Вину сразу признал, оформил явку. С задержанием был согласен. Никаких свидетелей не было. С заключением под стражу согласен. Дальше хочу уйти на СВО», — заявил Матвеев.

Родные Шалагиновой негативно отреагировали на его слова. «Никаких извинений от него не было. Это опасный человек. Однозначно его нужно заключить под стражу. Он — опасный товарищ», — высказалась мама Евгении.

Убийство в общежитии на Агрономической произошло 6 октября. Накануне Евгений и Сергей поругались. Утром он взял нож и, предположительно, нанес семь ножевых ранений жертве. Матвеев вину признал. Ранее он неоднократно был судим за кражи и грабежи. Подробнее о громком преступлении — в сюжете URA.RU.

