Обвиняемый в чудовищном убийстве медсестры из Екатеринбурга попросился на СВО

Обвиняемый в убийстве екатеринбургской медсестры Евгении Шалагиновой — Сергей Матвеев — попросился на спецоперацию на Украине. Такое заявление он сделал в ходе избрания меры пресечения в Чкаловском райсуде.
«Я вызвал скорую и полицию. Дверь им сам открыл. Вину сразу признал, оформил явку. С задержанием был согласен. Никаких свидетелей не было. С заключением под стражу согласен. Дальше хочу уйти на СВО», — заявил Матвеев.
Родные Шалагиновой негативно отреагировали на его слова. «Никаких извинений от него не было. Это опасный человек. Однозначно его нужно заключить под стражу. Он — опасный товарищ», — высказалась мама Евгении.
Убийство в общежитии на Агрономической произошло 6 октября. Накануне Евгений и Сергей поругались. Утром он взял нож и, предположительно, нанес семь ножевых ранений жертве. Матвеев вину признал. Ранее он неоднократно был судим за кражи и грабежи. Подробнее о громком преступлении — в сюжете URA.RU.
