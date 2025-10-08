На выставке «Золотая осень» стартовал конкурс РСВ «Лидеры АПК»

В России на агропромышленной выставке «Золотая осень» стартовал конкурс «Лидеры АПК» по поиску лучших управленцев в сельском хозяйстве. Об этом сообщил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. На открытии конкурса присутствовал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Конкурс „Лидеры АПК“ выстроен для выявления, объединения и развития лучших управленцев, которые обладают компетенциями развития сельского хозяйства», — отметил Бетин в пресс-релизе от организаторов мероприятия. Документ есть в распоряжении URA.RU.
Он уточнил, что поручение о запуске конкурса дал президент России Владимир Путин, возглавляющий наблюдательный совет платформы. Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что конкурс организован совместно с платформой «Россия — страна возможностей».
«Его цель — найти и поддержать амбициозных и перспективных управленцев в самых разных областях — от аграрной науки и образования до бизнеса и госуправления. Открыть широкие возможности для самореализации тем, кто готов брать на себя ответственность и вести людей за собой», — заявила Лут.
Конкурс будет проходить в несколько этапов. Регистрация участников началась 8 октября и продлится до 9 ноября. Далее начнутся очные отборочные туры, на которых определят наиболее перспективных кандидатов. Финальным испытанием станет обучение в высшей школе управленцев сельского хозяйства, базирующейся в мастерской управления «Сенеж». Кандидаты должны соответствовать следующим критериям: возраст- от 18 лет, управленческий опыт — не менее двух лет, а также у них должен быть опыт работы в агропромышленном комплексе, включая научные направления отрасли. В конкурсе могут участвовать как россияне, так и иностранные граждане.
Победители конкурса получат уникальную возможность пройти специализированное обучение для руководителей высшего звена агропромышленного комплекса. Программа будет реализована в Мастерской управления «Сенеж» и разработана с учетом передовых методик и актуальных вызовов отрасли. В рамках этой программы они смогут взаимодействовать с ведущими управленцами агропромышленного комплекса, перенимая их опыт и развивая свои профессиональные навыки.
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» ежегодно собирает ведущих специалистов отрасли с 1999 года. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этом году отмечается 12 октября. Выставка организуется Министерством сельского хозяйства РФ и считается главным деловым событием в агропромышленном комплексе страны.
