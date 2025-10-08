Организаторы убийства генерала Кириллова переправили взрывчатку из Польши

В декабре 2024 года в России был совершен теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Преступление было реализовано с использованием компонентов взрывного устройства, переправленных из Польши. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении. Компоненты устройства были замаскированы под бытовые предметы. Получив части устройства, Роберт Сафарян хранил их у себя по месту жительства. После получения соответствующих инструкций от организаторов, он передал компоненты исполнителю теракта Ахмаджону Курбонову.
Курбонов собрал бомбу с поражающими элементами. Он закрепил ее на электросамокате и установил у дома генерала Кириллова. 17 декабря 2024 года, дождавшись выхода жертвы на улицу, Курбонов дистанционно привел устройство в действие. Сразу после взрыва Курбонов попытался скрыться. Для этого ему была заранее подготовлена конспиративная квартира, организованная Батуханом Точиевым и Рамазаном Падиевым. Однако уже на следующий день, 18 декабря, исполнитель теракта был задержан правоохранительными органами.
Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении всех лиц, причастных к организации и исполнению теракта. Помимо Курбонова и Сафаряна, к преступлению были причастны Точиев и Падиев. В ходе следствия Курбонов признался, что был завербован украинскими спецслужбами. В качестве вознаграждения ему пообещали 100 тысяч долларов и возможность выезда для проживания в одной из европейских стран.
