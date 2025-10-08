Россиянам рассказали о работе карты Visa и MasterCard в России

Банк России не планирует резко отключать выданные в стране карты Visa и Mastercard с продленным сроком действия. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, подчеркнув, что регулятор стремится избежать неудобств для граждан.
«Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались, точно как регулятор никаких резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем», — сообщила Бакина, отвечая на вопрос о дальнейшей работе международных платежных систем в РФ, передает РИА Новости. По словам представителя ЦБ, Банк России ведет диалог с кредитными организациями для обеспечения баланса между бесперебойной работой карт и соблюдением требований безопасности. Регулятор совместно с банками разрабатывает поэтапные решения, которые позволят сохранить функциональность платежных инструментов.
Заявление прозвучало на фоне продления срока действия ранее выпущенных карт международных платежных систем после их ухода с российского рынка. В ЦБ подчеркивают приоритет защиты интересов граждан при реализации любых изменений в платежной системе.
Постепенный вывод карт Visa и Mastercard из оборота в России связан с истечением их сертификатов безопасности, которые перестали действовать с 1 января 2025 года после ухода международных платежных систем с российского рынка. До этого банки могли продлевать сертификаты самостоятельно, однако после 2022 года такая возможность исчезла. В июле 2025 года Центробанк уже заявлял о планах ограничить срок действия карт с истекшими сертификатами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.