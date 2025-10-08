Долги экс-владельца фабрики «А.Коркунов» в 609 млн рублей выплатит третье лицо

Долги бывшего владельца кондитерской фабрики «А.Коркунов» Андрея Коркунова на сумму более 609 млн рублей будет погашать ООО «Динамика» в соответствии с мировым соглашением, утвержденным Арбитражным судом Москвы. Производство по делу о банкротстве предпринимателя прекращено.
«Утвердить мировое соглашение по делу № А40-82947/20-190-135 от 16 января 2025 года, заключенное между финансовым управляющим должника, представителем собрания кредиторов и третьим лицом ООО „Динамика“, — говорится в определении суда от 3 октября 2025 года, опубликованном в электронной карточке дела, передает РБК.
Согласно судебным документам, основная задолженность перед кредиторами третьей очереди превышает 564,5 млн рублей, включая 564 млн рублей перед Минимуществом Татарстана. Дополнительные 44,5 млн рублей составляют финансовые санкции и упущенная выгода.
ООО «Динамика» будет перечислять средства кредиторам по индивидуальному графику:
- Анкор Банку (через АСВ) — 100% суммы в течение 5 рабочих дней
- Юрагенству «Фемида» — в течение 100 дней
- Минимуществу Татарстана — ежемесячные платежи с поэтапным увеличением суммы до июня 2028 года
Дело о банкротстве Коркунова было инициировано в мае 2020 года Анкор Банком, лишенным лицензии в 2017 году. В марте 2021 года предприниматель был признан банкротом, при этом его представитель заявлял о наличии достаточного имущества для расчетов с кредиторами.
Случаи банкротства бывших руководителей банков, лишившихся лицензии, не единичны. Так, в 2024 году Арбитражный суд Пермского края рассматривал заявление о признании несостоятельным бывшего председателя правления «Экомпромбанка» Андрея Туева, которому вменялось причинение ущерба кредитной организации на сумму более 319 млн рублей. «Экомпромбанк» был признан банкротом в 2014 году после отзыва лицензии.
