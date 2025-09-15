Мать пропавшего в Босфоре пловца надеется на расширение поисков

Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова, выражает надежду на расширение поисков в акватории Мраморного моря. Галина совместно с турецким адвокатом Альпереном Чакмаком пытается добиться расширения поисков за пределы Босфора.
Семья Свечникова активно участвует в поисковой операции. «Николая мы ждем домой и надеемся, что расширят поиски в Мраморном море», — рассказала Свечникова РИА Новости. По ее словам, на карте этого региона есть как обитаемые, так и необитаемые острова, и существует вероятность, что Николай мог оказаться на одном из них. Женщина сообщила, что поиски официально ведутся только в Босфорском проливе. Несмотря на обещания турецких властей и представителей организаторов заплыва, расширение поисковой операции пока не реализовано.
Семья надеется, что с помощью адвоката удастся добиться более масштабных мероприятий по розыску. Они пытались подать заявление в международный розыск, однако эта попытка не увенчалась успехом. В качестве альтернативы рассматривается возможность обращения в Красный Крест.
Российский пловец и кандидат в мастера спорта, Николай Свечников, участвовал 24 августа в ежегодном межконтинентальном заплыве через Босфорский пролив в Стамбуле. По словам участников, он некоторое время плыл вместе с ними, затем свернул с маршрута и исчез из поля зрения. После этого он не финишировал, с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Жена пропавшего пловца, Антонина, уже обратилась к адвокату с просьбой подать иск против организаторов заплыва. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила создать специальную группу полицейских для поиска Свечникова. Запрошены и анализируются записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов, расположенных вдоль маршрута заплыва.
