Снегом покрыто больше половины территории России: чего ждать от погоды в октябре

Больше половины России заволокло снегом, несмотря на начало октября. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снежный покров зафиксирован на 60% территории. Больше всего снежных осадков выпало в Якутии (13-18 сантиметров) и на Таймыре (14-16 сантиметров). Подробнее о последствиях непогоды — в материале URA.RU.
Мощный снегопад обрушился на Камчатку: в школах отменили уроки из-за непогоды
Отмена занятий 9 октября коснулась учеников второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского. Решение распространяется в том числе и на учреждения дополнительного образования.
В администрации уточнили, что Петропавловск-Камчатский находится в зоне влияния мощного циклона. По прогнозу синоптиков, его действие продлится до ночи 10 октября.
Движение на Камчатке парализовано
Из-за гололеда и снежных заносов автобусы не могут подняться на сопки в нескольких районах полуострова. Тяжелее всего пришлось жителям в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизове, а также Усть-Большерецком и Мильковском округах. Также в регионе бушует штормовой ветер с порывами до 30 м/с.
В связи с непогодой камчатские водители стали экстренно «переобуваться». В автосервисах моментально скопились очереди из желающих сменить резину.
