Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на рейсах во Внуково

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Багаж будет дослан рейсом из через Стамбул, сообщили в аэропорту
Багаж будет дослан рейсом из через Стамбул, сообщили в аэропорту Фото:

Компания Turkish Airlines заявила, что не загрузила 730 мест багажа на рейсах из Анатальи в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщили в аэропорту.

«К сожалению, в аэропорту вылета не загружено на рейсы: ТК-3050 — 163 места багажа; ТК-211 — 109 мест багажа; ТК-3002 — 139 мест багажа; ТК-3160 — 149 мест багажа; ТК-3038 — 170 мест багажа», — указано в telegram-канале аэропорта Внуково. Также заявлено, что авиакомпания организовала досылку багажа другим рейсом из Стамбула.

Ранее пассажиры Turkish Airlines уже сталкивались с массовыми задержками и повреждением багажа при возвращении из Турции в Россию. Чемоданы часто оставались в Турции и доставлялись отдельными рейсами спустя несколько дней, что связано с изменениями в расписании и необходимостью освобождать место для дополнительного топлива.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания Turkish Airlines заявила, что не загрузила 730 мест багажа на рейсах из Анатальи в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщили в аэропорту. «К сожалению, в аэропорту вылета не загружено на рейсы: ТК-3050 — 163 места багажа; ТК-211 — 109 мест багажа; ТК-3002 — 139 мест багажа; ТК-3160 — 149 мест багажа; ТК-3038 — 170 мест багажа», — указано в telegram-канале аэропорта Внуково. Также заявлено, что авиакомпания организовала досылку багажа другим рейсом из Стамбула. Ранее пассажиры Turkish Airlines уже сталкивались с массовыми задержками и повреждением багажа при возвращении из Турции в Россию. Чемоданы часто оставались в Турции и доставлялись отдельными рейсами спустя несколько дней, что связано с изменениями в расписании и необходимостью освобождать место для дополнительного топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...