08 октября 2025

Начальника полиции Челябинска Меньшенина временно отстранили от должности

В отношении Андрея Меньшенина проводится служебная проверка
новость из сюжета
Взятки в челябинской ГАИ

Главу УМВД Челябинска Андрея Меньшенина временно отстранили от должности. В его отношении начата служебная проверка. Как пояснили в пресс-службе областного главка, это стандартная процедура, при которой будет дана оценка руководству городского управления.

«В отношении Меньшенина назначена служебная проверка. По ее результатам будет дана оценка его деятельности на посту», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На время отсутствия Меньшенина на посту его место займет Михаил Власов. Точная дата возвращения главы городской полиции в строй неизвестна.

Проверка, по предварительным данным, была назначена после задержания бывшего замглавы ГАИ города Олега Жиляева по делу о коррупции и превышении полномочий. При этом в мае за подобное был задержан Александр Гайде, некогда руководивший Жиляевым и всей ГАИ города.

Следователи связывают бывших гаишников с деятельностью ООО «Капиталстрой» и ее директором Ромиком Варданяном. Якобы бизнесмен платил им за общее покровительство.

