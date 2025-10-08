На трассе под Пермью после жутких автоаварий произошло очередное смертельное ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 8 октября под Пермью, погибли два человека. Автоавария произошла на автодороге между населенными пунктами Песьянка и Хмели. Фото и видео произошедшего очевидцы публикуют в соцсетях.
В региональном управлении ГИБДД по Пермскому краю URA.RU рассказали, что участниками ДТП, которое произошло в 23:06, стали две иномарки: KIA и Opel. «Предварительно установлено, что водитель автомобиль „Киа“ под управлением мужчины 1982 года рождения, не выдержал необходимый боковой интервал и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем „Опель“ под управлением мужчины 1979 года рождения. После столкновения автомобиль „Киа“ отбросило на дорожное ограждение. В результате ДТП водитель „Киа“ и его пассажир скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. По факту автоаварии проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU подтвердили информацию о пострадавших. В ведомстве уточнили, что ими являются двое мужчин, они скончались до приезда медиков. «В результате ДТП пострадали двое мужчин. Они скончались до прибытия бригады скорой медицинской помощи» —сообщили агентству в пресс-службе минздрава Прикамья.
За последние четыре месяца это уже третье серьезное ДТП, произошедшее под Песьянкой. Так, 3 июня на трассе близ деревни столкнулись легковушка, грузовик и два автобуса. В результате автоаварии погиб мужчина, еще двое получили серьезные травмы. Спустя несколько дней там же произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи легковых автомобилей в которм пострадал пассажир, находившийся в одной из иномарок.
