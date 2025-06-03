Трасса из аэропорта Перми блокирована из-за смертельного ДТП с фурой. Скрин

В ДТП под Пермью пострадали два автобуса, легковушка и фура
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям советуют выбирать пути объезда
Водителям советуют выбирать пути объезда Фото:

В Перми на трассе по направлению из аэропорта «Большое Савино» в город произошла авария со смертельным исходом. ДТП произошло с участием легкового автомобиля, двух автобусов и перевернувшегося грузовика.

«В аварии на шоссе Космонатвов у Песьянки погиб мужчина, еще двое получили серьезные травмы. Пострадавший мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, а женщина — в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются медики», — сообщили в краевом Минздраве.

В настоящее время на трассе пробка от Большого Савино в сторону города составляет около 5 километров. Перевернувшаяся фура все еще перкрывает трассу. Автолюбителям советуют ехать в город в объезд, через аэропорт Сокол.

Пробка по дороге в Пермь из аэропорта «Большое Савино»
Пробка по дороге в Пермь из аэропорта «Большое Савино»
Фото:

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В Перми на трассе по направлению из аэропорта «Большое Савино» в город произошла авария со смертельным исходом. ДТП произошло с участием легкового автомобиля, двух автобусов и перевернувшегося грузовика. «В аварии на шоссе Космонатвов у Песьянки погиб мужчина, еще двое получили серьезные травмы. Пострадавший мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, а женщина — в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются медики», — сообщили в краевом Минздраве. В настоящее время на трассе пробка от Большого Савино в сторону города составляет около 5 километров. Перевернувшаяся фура все еще перкрывает трассу. Автолюбителям советуют ехать в город в объезд, через аэропорт Сокол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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