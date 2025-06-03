В Перми на трассе по направлению из аэропорта «Большое Савино» в город произошла авария со смертельным исходом. ДТП произошло с участием легкового автомобиля, двух автобусов и перевернувшегося грузовика.
«В аварии на шоссе Космонатвов у Песьянки погиб мужчина, еще двое получили серьезные травмы. Пострадавший мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, а женщина — в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются медики», — сообщили в краевом Минздраве.
В настоящее время на трассе пробка от Большого Савино в сторону города составляет около 5 километров. Перевернувшаяся фура все еще перкрывает трассу. Автолюбителям советуют ехать в город в объезд, через аэропорт Сокол.
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