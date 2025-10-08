В Чесме представили нового главу района

В Чесме (Челябинская область) депутатам и сотрудникам администрации представили нового главу муниципального округа. Пока в статусе врио муниципалитетом будет руководить челябинский бизнесмен и теперь уже экс-депутат гордумы Виталий Родионов.
«Родионова представили. Депутаты приняли отставку экс-главы района Татьяны Жморщук», — сообщил URA.RU источник в собрании депутатов округа.
Сама Жморщук на встрече Родионова с депутатским корпусом не присутствовала. Родионов сообщил о намерении встретиться с каждым из депутатов на территории его избирательного округа и провести сходы с жителями. Официально он приступает к работе с 10 октября.
Родионов с дал мандат депутата Челябинской городской думы. Информация о нем уже удалена с сайта гордумы.
В ближайшее время в Чесменском муниципальном округе будет объявлен конкурс на пост главы. Родионов подаст документы на участие в конкурсе. Сам он будет входить в курс дел в качестве врио главы.
Родионову 54 года. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище по специальности «Инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники» и ЮУрГУ по специальности «Менеджмент». В 2018 году получил третье высшее образование в Российской академии предпринимательства по специальности «Юриспруденция».
В 1996 году проходил службу на территории Чечни, где принимал участие в контртеррористической операции. Работает исполнительным директором компании «Профит». Также является председателем совета областного общественного движения «Союз ветеранов локальных войн».
В состав гордумы Челябинска в 2019 году был избран как депутат Ленинского райсовета. В 2024 году избран депутатом на прямых выборах в городскую думу как депутат-одномандатник по избирательному округу № 12 (Ленинский район Челябинска), опередив ближайшего конкурента на семь голосов избирателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!