Власти Сургута изменили подход к озеленению городских улиц

\Власти Сургута изменили подход к благоустройству и озеленению улиц. Теперь при высадке будут высаживать больше хвойных деревьев. Об этом URA.RU сообщил глава города Максим Слепов.
«Сосна — наше дерево, грех не использовать. За несколько лет создадим хороший зеленый каркас города», — подчеркнул мэр.
По словам Слепова, приоритет в озеленении теперь у сосен, елей и пихт. Дополнительно высаживают дуб, клен и липу. Застройщиков просят сохранять саженцы при подготовке площадок и пересаживать их на другие территории, в чем активно помогают управляющие компании.
Мэр также отметил, что в этом году в городе массово стригли газоны, приводили в порядок кроны деревьев и кустарников, высаживали цветы и благоустраивали пустыри. «Это простой запрос людей — хотим гордиться городом. Мы ответили простым методом, без сумасшедших бюджетов, по-хозяйски посмотрев на территории», — добавил Слепов.
Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте подходит к завершению масштабная кампания по благоустройству, за лето обновили полтора десятка дворов. В 2025 году основной упор сделали на ремонт проездов, тротуаров и парковок, в нескольких дворах установили новые детские и спортивные площадки.
