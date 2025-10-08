08 октября 2025

Власти Сургута изменили подход к озеленению городских улиц

На улицах Сургута появится больше хвойных деревьев
\Власти Сургута изменили подход к благоустройству и озеленению улиц. Теперь при высадке будут высаживать больше хвойных деревьев. Об этом URA.RU сообщил глава города Максим Слепов.

«Сосна — наше дерево, грех не использовать. За несколько лет создадим хороший зеленый каркас города», — подчеркнул мэр.

По словам Слепова, приоритет в озеленении теперь у сосен, елей и пихт. Дополнительно высаживают дуб, клен и липу. Застройщиков просят сохранять саженцы при подготовке площадок и пересаживать их на другие территории, в чем активно помогают управляющие компании.

Мэр также отметил, что в этом году в городе массово стригли газоны, приводили в порядок кроны деревьев и кустарников, высаживали цветы и благоустраивали пустыри. «Это простой запрос людей — хотим гордиться городом. Мы ответили простым методом, без сумасшедших бюджетов, по-хозяйски посмотрев на территории», — добавил Слепов.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте подходит к завершению масштабная кампания по благоустройству, за лето обновили полтора десятка дворов. В 2025 году основной упор сделали на ремонт проездов, тротуаров и парковок, в нескольких дворах установили новые детские и спортивные площадки.

