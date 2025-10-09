Нобелевский лауреат на премию мира определен до принятия соглашения по Газе

Нобелевский лауреат премии мира был определен, несмотря на продолжающийся конфликт в Газе, который до сих пор не получил окончательного разрешения. Об этом заявил представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм.
«Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник... Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение», — заявил Осхайм. Его слова приводят France Press (AFP).
Осхайм отметил, что ранее некоторые эксперты были уверены в том, что, пока геополитическая ситуация не будет разрешена окончательно, комиссия воздержится от принятия решения. Но лауреат все же будет объявлен. Сама церемония вручения пройдет 10 октября.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Нобелевская премия мира может быть присуждена только после прекращения конфликта в Газе, и призывал США оказать давление на Израиль для достижения перемирия. Лидер Штатов Дональд Трамп, несмотря на выдвижение на премию, также подчеркивал усилия по урегулированию ситуации, однако боевые действия в регионе продолжаются, а окончательного решения конфликта до сих пор не принято. Об этом сообщало RT.
