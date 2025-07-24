Неизвестные факты о легендарном главе из ХМАО, которого называют самым счастливым мэром России

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков отмечает свое 69-летие. Политик, которого часто называют «самым счастливым мэром России», управляет муниципалитетом уже 35 лет подряд — рекордный срок для региона. Журналисты URA.RU пообщались с именинником и его знакомыми и собрали несколько малоизвестных фактов о мэре.
Праздник в Арктической зоне
Несмотря на почтенный возраст и статус самого возрастного мэра в Югре, празднование дня рождения Маненкова пройдет скромно и по-семейному. Как рассказал URA.RU сам глава района, регулярно удивляющий подписчиков своего блога кулинарными изысками вроде глухаря, собственноручно выловленной щуки или оленины в гранатовом соусе, никаких фейерверков не планируется, а приготовление праздничного стола он делегировал жене. «Сначала работа, а вечером соберемся дома с семьей и друзьями, отметим. В этот раз готовить не буду — супруга поможет».
Утро именинник начал с аппаратного совещания с губернатором Югры Русланом Кухаруком. Сейчас Белоярский район активно готовится к визиту министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова в Югру. В Белоярском районе, который недавно вошел в Арктическую зону, есть что посмотреть — начиная со столицы муниципалитета Белоярского, который справедливо можно назвать «арктической Швейцарией», и заканчивая Казымом, который считается этнокультурным центром КМНС на западе Югры.
Доступность и открытость главы района
Маненков заслужил репутацию самого «счастливого» мэра России не только благодаря долгому сроку службы, но и благодаря уникальному стилю руководства. Источник агентства, лично знакомый с главой района, рассказал о его открытости для жителей. «Маненков приходит на работу гораздо раньше официального начала рабочего дня — уже в семь утра он в администрации, причем это касается и выходных. Любой житель, до официального открытия мэрии, может попасть к нему на прием без предварительной записи и без фильтрации помощниками или советниками. У него вообще их нет, их попросту нет в штате администрации», — рассказал собеседник.
Другой источник добавил, что за годы работы Маненков стал для многих не просто руководителем, а человеком, к которому можно обратиться за помощью в любой жизненной ситуации. «Он знает большинство жителей района лично — по имени, фамилии, знает, где и кем они работают, чьи они родственники. При этом только в самом Белоярском тысяч 20 жителей», — рассказывает один из собеседников.
Необычные кулинарные таланты
Кулинарные таланты мэра Белоярского района широко известны во всем регионе благодаря его фуд-блогу. Тем не менее, один из гостей Маненкова рассказал об удивительном рецепте, которым мэр еще не делился с подписчиками: способ приготовления крупной картошки в кожуре. «Он варит ее в кастрюле буквально с килограммом соли. Мы не поняли сначала, как это есть вообще. Оказывается соль покрывает ее плотной коркой, благодаря чему картошка становится мягкой и воздушной, напоминая печеную в костре. Лично меня такой способ приготовления очень удивил. Даже простые вещи он готовит необычным образом», — вспоминает источник.
Любовь к рыбе и местной кухне
Еще одна страсть Маненкова — рыба. Он мастерски готовит разные блюда из обычной речной рыбы, в частности язя, используя традиционные сибирские методы: копчение, соление, жарку, делает из нее рулеты и котлеты. По словам знакомых, его блюда из язя превосходят даже деликатесного муксуна по вкусу и оригинальности. «По рыбе Сергей Петрович настоящий специалист. И получается, как он сам говорит, просто бомба. Приготовленный им язь — самый вкусный из того, что я пробовал», — делится другой собеседник.
Заветное желание
Глава района в беседе с журналистами пошутил, что единственное, чего муниципалитету не хватает для полного счастья — это полного счастья. «Самое главное — чтобы мир настал», — поделился заветным желанием Маненков.
Гостиница, как в ОАЭ
Мэр вспомнил забавный эпизод из своей жизни, связанный с идеей постройки гостиницы в Белоярском. «С бредовыми идеями у нас, у белоярцев, все нормально. Около 18 лет назад я побывал в Эмиратах и пришел к Александру Филипенко (тогда он был губернатором) с предложением построить гостиницу в Белоярском, похожую на знаменитый парусник, но гораздо скромнее. Я благодарен ему за поддержку этой идеи», — рассказал глава района.
Главные страхи
Сергей Петрович откровенно рассказал, что больше всего его пугает: «Главная проблема — очень быстро летят года. Я буквально пацаном, в 22 года, прилетел в Белоярский. Время пролетело незаметно. В июне исполнилось 46 лет, как я в Белоярском и, боюсь даже говорить, в прошлом году было уже 35 лет, как руковожу территорией. Работа мне нравится, ее дофига, ее никогда всю не переделать».
Почему Маненкова называют «самым счастливым мэром»?
Сергей Маненков считается одним из самых уважаемых и любимых глав муниципалитетов ХМАО. Его называют «счастливым мэром» за умение находить общий язык с людьми, поддерживать тесный контакт с жителями и сохранять оптимизм. За годы работы он стал настоящим символом стабильности и душевного тепла для Белоярского района. «Отвечаю ответственно, что с первого приезда влюбился в людей, которые здесь живут, влюбился в природу. Уже тогда принял решение жить здесь навсегда. Я считаю себя счастливым человеком, потому что вместе с жителями и командой удалось превратить территорию в место для жизни „здесь и сейчас“», — заключил Маненков.
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