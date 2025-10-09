09 октября 2025

Дагестанский орел вцепился в FPV-дрон, перепутав его с добычей

Baza: орел в Дагестане сбил FPV-дрон, приняв его за добычу
Орел перепутал квадрокоптер блогера с добычей
Орел перепутал квадрокоптер блогера с добычей

В Дагестане орел атаковал FPV-дрон, приняв его за добычу. На кадрах видно, как хищная птица в горной местности республики с большой скоростью налетает на летательный аппарат, выставив вперед когти. Видео инцидента опубликовал telegram-канал Baza.

«Орел сбил FPV-дрон в горах Дагестана — хищник перепутал квадрокоптер блогера с добычей», — отметили в telegram-канале Baza. По их словам, техника осталась цела.

Ранее стало известно о необычном ДТП с участием четырех автомобилей, причиной которого стал голубь. Об этом сообщала пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

