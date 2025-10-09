Голубь устроил массовое ДТП в Хабаровске

Водитель внедорожника, пытаясь избежать наезда на птицу, совершил резкий маневр
Водитель внедорожника, пытаясь избежать наезда на птицу, совершил резкий маневр

Необычное ДТП, главным виновником которого стал голубь, произошло в центре Хабаровска. Инцидент, запечатленный на видео, привел к столкновению четырех автомобилей, повреждению инфраструктуры и травмам одного человека.

«Водитель объезжал голубя и устроил массовую аварию с пятью авто в Хабаровске», — пишет Amur Mash. Инцидент произошел на улице Калинина. Водитель внедорожника Nissan Pathfinder, пытаясь избежать наезда на птицу, совершил резкий маневр. Потеряв управление, кроссовер вылетел с проезжей части, преодолел бордюр, снес столб и врезался в припаркованные автомобили.

Среди пострадавших оказались как минимум четыре транспортных средства. В результате столкновения пострадал один человек — у него диагностирован перелом ноги. Пострадавший госпитализирован.

