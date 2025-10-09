09 октября 2025

По Днепру ударили новейшим гибридом ракеты и бомбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Атака произошла в Чечеловском районе
Атака произошла в Чечеловском районе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Впервые нанесен удар по целям в Днепропетровске новым гибридным боеприпасом. Об этом сообщают военкоры. 

«Удар нанесен гибридным боеприпасом, сочетающим характеристики ракеты и авиабомбы», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что атака произошла в Чечеловском районе города. Предположительно, речь идет о планирующей авиабомбе, созданной на базе высокоточной ракеты «воздух-воздух» Х-38 малого радиуса действия.

Ранее российские войска установили контроль над рядом населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях, а также вывели из строя объекты инфраструктуры, используемые ВСУ для транспортировки вооружения. В ответ украинская сторона усилила свою противовоздушную оборону за счет новых комплексов Patriot и начала использовать новые беспилотники «Зозуля».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Впервые нанесен удар по целям в Днепропетровске новым гибридным боеприпасом. Об этом сообщают военкоры.  «Удар нанесен гибридным боеприпасом, сочетающим характеристики ракеты и авиабомбы», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что атака произошла в Чечеловском районе города. Предположительно, речь идет о планирующей авиабомбе, созданной на базе высокоточной ракеты «воздух-воздух» Х-38 малого радиуса действия. Ранее российские войска установили контроль над рядом населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях, а также вывели из строя объекты инфраструктуры, используемые ВСУ для транспортировки вооружения. В ответ украинская сторона усилила свою противовоздушную оборону за счет новых комплексов Patriot и начала использовать новые беспилотники «Зозуля».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...