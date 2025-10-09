Проезд в Екатеринбурге подорожает с 33 до 42 рублей из-за нескольких факторов, в числе которых инфляция и общее повышение цен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«Стоимость проезда увеличится из-за повышения цен и инфляции. Но важно еще и то, что логику транспортной работы сделали более понятной: кто ездит больше и регулярно, тот может купить выгодный проездной и ездить дешевле, чем это было до повышения. Разовая поездка стоит дороже, такая логика практически везде», — отметили в пресс-службе.
Цены на проезд в наземном и подземном общественном транспорте поднимутся с 1 ноября 2025 года. Однако для пассажиров есть несколько способов сэкономить, подробнее об этом — в отдельном материале URA.RU.
