Текслер назначил двух временных глав челябинских муниципалитетов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил временных глав Чесменского и Троицкого района. Троицкий район возглавил Арсений Куличков, Чесменский — Виталий Родионов. Постановление опубликовано на официальном правовом портале.
«В связи с досрочным прекращением полномочий 9 октября главы Троицкого района Мухамедьярова Тимура Радиковича, постановляю: назначить Куличкова Арсения Ильича временно исполняющим полномочия главы Троицкого района. В связи с досрочным прекращением полномочий 9 октября главы Чесменского района Жморщук Татьяны Васильевны, постановляю: назначить Родионова Виталия Анатольевича временно исполняющим полномочия главы Чесменского района», — говорится в документах. Оба района сейчас преобразуются в муниципальные округа.
«Решение было непростым, но принятым сознательно и взвешенно», — написала на своей странице во «ВКонтакте» Жморщук. Она руководила районом с сентября 2017 года. В отставку она ушла до истечения очередного срока полномочий на посту главы. 9 октября в Чесму прибыл Родионов. Ранее он был депутатом гордумы Челябинска, свой мандат уже сдал.
Мухамедьяров руководил Троицким районом с августа 2018 года. Сменивший его Куличков ранее занимал пост первого заместителя главы Карталинского района.
