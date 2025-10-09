09 октября 2025

Текслер назначил двух временных глав челябинских муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер решил судьбу Чесменского и Троицкого районов
Алексей Текслер решил судьбу Чесменского и Троицкого районов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил временных глав Чесменского и Троицкого района. Троицкий район возглавил Арсений Куличков, Чесменский — Виталий Родионов. Постановление опубликовано на официальном правовом портале.

«В связи с досрочным прекращением полномочий 9 октября главы Троицкого района Мухамедьярова Тимура Радиковича, постановляю: назначить Куличкова Арсения Ильича временно исполняющим полномочия главы Троицкого района. В связи с досрочным прекращением полномочий 9 октября главы Чесменского района Жморщук Татьяны Васильевны, постановляю: назначить Родионова Виталия Анатольевича временно исполняющим полномочия главы Чесменского района», — говорится в документах. Оба района сейчас преобразуются в муниципальные округа.

«Решение было непростым, но принятым сознательно и взвешенно», — написала на своей странице во «ВКонтакте» Жморщук. Она руководила районом с сентября 2017 года. В отставку она ушла до истечения очередного срока полномочий на посту главы. 9 октября в Чесму прибыл Родионов. Ранее он был депутатом гордумы Челябинска, свой мандат уже сдал.

Мухамедьяров руководил Троицким районом с августа 2018 года. Сменивший его Куличков ранее занимал пост первого заместителя главы Карталинского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил временных глав Чесменского и Троицкого района. Троицкий район возглавил Арсений Куличков, Чесменский — Виталий Родионов. Постановление опубликовано на официальном правовом портале. «В связи с досрочным прекращением полномочий 9 октября главы Троицкого района Мухамедьярова Тимура Радиковича, постановляю: назначить Куличкова Арсения Ильича временно исполняющим полномочия главы Троицкого района. В связи с досрочным прекращением полномочий 9 октября главы Чесменского района Жморщук Татьяны Васильевны, постановляю: назначить Родионова Виталия Анатольевича временно исполняющим полномочия главы Чесменского района», — говорится в документах. Оба района сейчас преобразуются в муниципальные округа. «Решение было непростым, но принятым сознательно и взвешенно», — написала на своей странице во «ВКонтакте» Жморщук. Она руководила районом с сентября 2017 года. В отставку она ушла до истечения очередного срока полномочий на посту главы. 9 октября в Чесму прибыл Родионов. Ранее он был депутатом гордумы Челябинска, свой мандат уже сдал. Мухамедьяров руководил Троицким районом с августа 2018 года. Сменивший его Куличков ранее занимал пост первого заместителя главы Карталинского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...