Сооснователя «Открытия» будут судить за хищение 34 млрд рублей из банка

Борис Минц обвиняется в хищении 35 млрд рублей из банка Открытие
Основателя O1 Group будут судить за хищение 35 млрд рублей из банка «Открытие»
Основателя O1 Group будут судить за хищение 35 млрд рублей из банка «Открытие»

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу основателя O1 Group Бориса Минца о хищении активов банка «Открытие» на сумму свыше 34,8 млрд рублей. Дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Минц Б.И., его сыновья Александр и Дмитрий, а также бывший председатель правления банка Евгений Данкевич совершили хищение денежных средств ПАО Банк „ФК Открытие“ путем присвоения на сумму 34 млрд 899 млн рублей», — говорится в материалах уголовного дела, передает РИА Новости.

По версии следствия, летом 2017 года фигуранты заключили заведомо невыгодную для банка сделку по покупке биржевых облигаций подконтрольной компании. Все обвиняемые находятся в международном розыске и заочно арестованы.

Это дело продолжает череду громких расследований в отношении бывших банкиров. Ранее стало известно о завершении расследования дела о преступном сообществе экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, который обвиняется в хищении активов компании «Русь-Ойл» на сумму 60 млрд рублей. Хотин уже отбывает срок по другому делу, а его активы были обращены в доход государства.

