Сооснователя «Открытия» будут судить за хищение 34 млрд рублей из банка

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу основателя O1 Group Бориса Минца о хищении активов банка «Открытие» на сумму свыше 34,8 млрд рублей. Дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Минц Б.И., его сыновья Александр и Дмитрий, а также бывший председатель правления банка Евгений Данкевич совершили хищение денежных средств ПАО Банк „ФК Открытие“ путем присвоения на сумму 34 млрд 899 млн рублей», — говорится в материалах уголовного дела, передает РИА Новости.
По версии следствия, летом 2017 года фигуранты заключили заведомо невыгодную для банка сделку по покупке биржевых облигаций подконтрольной компании. Все обвиняемые находятся в международном розыске и заочно арестованы.
Это дело продолжает череду громких расследований в отношении бывших банкиров. Ранее стало известно о завершении расследования дела о преступном сообществе экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, который обвиняется в хищении активов компании «Русь-Ойл» на сумму 60 млрд рублей. Хотин уже отбывает срок по другому делу, а его активы были обращены в доход государства.
