Экс-замначальника челябинского Ростехнадзора Горбачеву увеличили срок в колонии

Бывшему заместителю начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву, отбывающему наказание за коррупцию и должностные преступления, увеличили срок в колонии. Как пояснили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, к уже имеющемуся сроку добавили наказание по новым эпизодам.
«С учетом ранее вынесенного в рамках уголовного дела в отношении лица приговора, судебной инстанцией назначено наказание в виде лишения свободы в общей сложности на срок пять с половиной с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в общей сумме 3 млн 750 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В суде удалось доказать, что Горбачев в 2020 году получил 700 тысяч рублей от директора Уральского филиала АО «ДЭП № 33» Георгия Голембиовского. За это он помог коммерсанту с приемкой дорожных работ.
При этом ранее Горбачева уже судили по аналогичным обстоятельствам (отличался только размер взятки). В марте 2024 года ему назначили два с половиной года колонии. Апелляция же отменила это решение и направило дело на новое рассмотрение. Второй приговор от 29 мая 2025 года был аналогичным и вступил в законную силу. Теперь же к этому сроку добавили еще три года.
Взяткодатель в лице Голембиовского также предстал перед судом. Ему назначили два года колонии и штраф в размере 7 млн рублей.
