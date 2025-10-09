Челябинские врачи рассказали о состоянии отравившихся детей

Часть отравившихся школьников из Трехгорного Челябинской области готовят к выписке, состояние остальных стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.
«Состояние детей, госпитализированных в Самарской области, сейчас остается стабильным, челябинские медики поддерживают связь с самарскими коллегами. Часть детей уже вернулись в Челябинскую область, осмотрены специалистами, переданы встречающим родителям и отправлены домой. Оставшиеся школьники готовятся к выписке», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного минздрава добавили, что к этому часу в Трехгорном новые случаи кишечной инфекции не зафиксированы. За состоянием заболевших пристально наблюдают врачи ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №72 Федерального медико-биологического агентства».
О вспышке кишечной инфекции в одной из школ Трехгорного стало известно утром 9 октября. Образовательное учреждение оперативно закрыли и объявили карантин, на место выехали эпидемиологи, следователи и сотрудники прокуратуры. Возбуждено уголовное дело, глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад. Ночью в больницу обратились новые заболевшие.
Параллельно была снята с поезда в Самаре группа школьников с аналогичными симптомами, которые ехали из Трехгорного в санаторий. Заболевших госпитализировали в местную инфекционку, остальных отправили домой.
В школе «грешат» на подозрительное масло, которым накануне обильно сдобрили макароны. Медики отмечают, что симптомы указывают на вирусное происхождение заболевания. Образцы уже исследуются в лабораториях региона. Подробная хронология событий — в материале URA.RU.
