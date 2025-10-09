Число пострадавших в результате массового отравления в челябинской школе выросло

В Челябинской области увеличилось число школьников, обратившихся за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. В городе Трехгорном к медикам обратились уже 27 учеников местной школы. Девять из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«На текущий момент в больницу обратились 27 лиц. Из них девять госпитализировали», — пояснили агентству в правоохранительных органах.
Часть заболевших школьников находилась в поезде, двигавшемся по маршруту Трехгорный — Железноводск. У некоторых из них проявились схожие симптомы уже в пути, из-за чего детей сняли с поезда в Самаре для оказания медицинской помощи. Глава Трехгорного Данил Громенко ранее подтверждал госпитализацию семи учеников одной школы.
В министерстве образования Челябинской области сообщили, что в учебном заведении временно организовано дистанционное обучение. Все контактировавшие с заболевшими находятся под медицинским наблюдением, осуществляется отбор проб, а с педагогами, учениками и родителями проведена разъяснительная работа. По сведениям регионального минздрава, лабораторные анализы указывают на вирусную, а не бактериальную природу заболевания. К делу подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин.
