09 октября 2025

Число пострадавших в результате массового отравления в челябинской школе выросло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правоохранители ищут источник массового отравления детей в школе (архивное фото)
Правоохранители ищут источник массового отравления детей в школе (архивное фото) Фото:

В Челябинской области увеличилось число школьников, обратившихся за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. В городе Трехгорном к медикам обратились уже 27 учеников местной школы. Девять из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«На текущий момент в больницу обратились 27 лиц. Из них девять госпитализировали», — пояснили агентству в правоохранительных органах.

Часть заболевших школьников находилась в поезде, двигавшемся по маршруту Трехгорный — Железноводск. У некоторых из них проявились схожие симптомы уже в пути, из-за чего детей сняли с поезда в Самаре для оказания медицинской помощи. Глава Трехгорного Данил Громенко ранее подтверждал госпитализацию семи учеников одной школы.

В министерстве образования Челябинской области сообщили, что в учебном заведении временно организовано дистанционное обучение. Все контактировавшие с заболевшими находятся под медицинским наблюдением, осуществляется отбор проб, а с педагогами, учениками и родителями проведена разъяснительная работа. По сведениям регионального минздрава, лабораторные анализы указывают на вирусную, а не бактериальную природу заболевания. К делу подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области увеличилось число школьников, обратившихся за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. В городе Трехгорном к медикам обратились уже 27 учеников местной школы. Девять из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. «На текущий момент в больницу обратились 27 лиц. Из них девять госпитализировали», — пояснили агентству в правоохранительных органах. Часть заболевших школьников находилась в поезде, двигавшемся по маршруту Трехгорный — Железноводск. У некоторых из них проявились схожие симптомы уже в пути, из-за чего детей сняли с поезда в Самаре для оказания медицинской помощи. Глава Трехгорного Данил Громенко ранее подтверждал госпитализацию семи учеников одной школы. В министерстве образования Челябинской области сообщили, что в учебном заведении временно организовано дистанционное обучение. Все контактировавшие с заболевшими находятся под медицинским наблюдением, осуществляется отбор проб, а с педагогами, учениками и родителями проведена разъяснительная работа. По сведениям регионального минздрава, лабораторные анализы указывают на вирусную, а не бактериальную природу заболевания. К делу подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...