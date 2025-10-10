Российский боец отрезал себе ногу, чтобы выжить до прихода своих

Российский военнослужащий из Татарстана с позывным Бигфут попал под снаряд гранатомета и затем самостоятельно ампутировал себе ногу в окопе, чтобы выжить до эвакуации. Об этом сообщает СМИ республики.
«Первый же выстрел, и снаряд [гранатомета, выпущенный бойцом ВСУ] взорвался около меня — ногу сразу же оторвало, она осталась висеть на остатках кожи», — сказал Бигфут. «Мне пришлось самому себе отрезать ногу, иначе я не мог ее нормально перебинтовать и обработать — остатки тканей мешали», — добавил боец, его историю передает информагентство «Татар-информ».
Эвакуация военнослужащего состоялась только на пятый день. Все это время Бигфут находился без еды и воды, молясь о спасении. Он рассказал, что боялся продолжения обстрелов, из-за которых его могло засыпать землей, и его бы никто не нашел. И тогда он остался бы без вести пропавшим, лишив семью возможности его захоронить, поделился боец.
При попытке вывезти Бигфута с поля боя трое российских военнослужащих получили ранения, а двоих спасти не удалось. После успешной эвакуации, организованной командованием, бойца доставили в Ростов, а затем бортом перевезли в Екатеринбург, где ему оформили культю. Протез был изготовлен в Самаре.
Инцидент произошел во время наступления российских войск на Очеретинском направлении в июне 2024 года, когда дрон ВСУ засек позицию бойца, после чего по нему был открыт огонь из гранатомета.. Очеретино — поселок неподалеку от Авдеевки, бои за которую продолжались более года.
