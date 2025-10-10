Стало известно, когда пропавших в тайге взрослых с ребенком признают умершими

Семью Усольцевых, пропавшую без вести в лесах Красноярского края, могут признать умершей через шесть месяцев после исчезновения при наличии подтверждений угрозы жизни. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский. По его словам, процедура признания гражданина умершим носит исключительно судебный характер и регулируется специальными сроками в зависимости от обстоятельств исчезновения.
«Если мы говорим о, скорее всего, трагическом случае с семьей Усольцевых, то здесь достаточно много подтверждений тому, что их жизни угрожает либо угрожала реальная опасность. Это подтверждено свидетельскими показаниями, протоколами осмотра… Вот при таких обстоятельствах закон позволяет подать заявление в суд о признании человека либо нескольких человек умершими через шесть месяцев после исчезновения», — рассказал юрист в беседе с aif.ru.
Как пояснил Хаминский, стандартный срок, после которого можно начать судебную процедуру признания пропавшего без вести человека умершим, составляет пять лет. Однако в случае, если достоверно известно об угрозе жизни и здоровью пропавшего, этот срок сокращается до шести месяцев. Эксперт уточнил, что обратиться в суд с заявлением о признании пропавшего умершим может любое заинтересованное лицо. К ним относятся не только родственники или наследники, но и лица, упомянутые в завещании, а также работодатели и финансовые организации, если необходимо урегулировать имущественные вопросы.
При этом длительность судебной процедуры зависит от полноты представленных доказательств: при наличии всех необходимых документов и протоколов, оформленных сотрудниками следственного комитета, суд может принять решение даже за одно-два заседания. Однако при необходимости дополнительных запросов в различные ведомства процесс может затянуться на несколько месяцев. По словам Хаминского, в случае с Усольцевыми, если их не удастся найти, документы следствия и свидетельские показания могут стать достаточным основанием для быстрого вынесения судебного решения.
Супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной числятся пропавшими в Партизанском районе. Последний раз их видели 28 сентября. По имеющейся информации, около полудня по местному времени семья выехала с территории турбазы, планируя совершить пешую прогулку к скале Буратинка. Позднее их автомобиль был обнаружен на окраине поселка Кутурчин, в месте, где начинается туристическая тропа. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию, согласно которой из-за резкой смены погоды семья могла сойти с маршрута и заблудиться. Не исключается и возможность того, что Усольцевы могли упасть в один из скальных провалов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.