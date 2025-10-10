ВС РФ жестко ответили «Кинжалами» за ночные атаки Киева по приграничью

Россия массированно ударила по военной энергетике на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Кинжалы» и ударные БПЛА достигли целей на Украине
«Кинжалы» и ударные БПЛА достигли целей на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли массированные удары ракетами «Кинжал» и беспилотниками по энергетическим объектам Киева, которые служат для поддержки ВСУ. Это стало ответом на террористические атаки украинских ракет и дронов по России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар <...> по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Удары наносились, в частности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА. 

Отмечается, что все цели атак были достигнуты. Все намеченные объекты — поражены. 

Ранее, 8 октября, Белгородская область подверглась ракетному обстрелу, предварительно, трое мирных жителей погибли. Это не единичный случай атак ВСУ на приграничные районы России за последнее время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные нанесли массированные удары ракетами «Кинжал» и беспилотниками по энергетическим объектам Киева, которые служат для поддержки ВСУ. Это стало ответом на террористические атаки украинских ракет и дронов по России. Об этом сообщили в Минобороны России. «В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар <...> по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Удары наносились, в частности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА.  Отмечается, что все цели атак были достигнуты. Все намеченные объекты — поражены.  Ранее, 8 октября, Белгородская область подверглась ракетному обстрелу, предварительно, трое мирных жителей погибли. Это не единичный случай атак ВСУ на приграничные районы России за последнее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...