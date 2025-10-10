ВС РФ жестко ответили «Кинжалами» за ночные атаки Киева по приграничью

Российские военные нанесли массированные удары ракетами «Кинжал» и беспилотниками по энергетическим объектам Киева, которые служат для поддержки ВСУ. Это стало ответом на террористические атаки украинских ракет и дронов по России. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар <...> по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Удары наносились, в частности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА.
Отмечается, что все цели атак были достигнуты. Все намеченные объекты — поражены.
Ранее, 8 октября, Белгородская область подверглась ракетному обстрелу, предварительно, трое мирных жителей погибли. Это не единичный случай атак ВСУ на приграничные районы России за последнее время.
