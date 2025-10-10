Жители Екатеринбурга ждут, что власти обновят трамвайный парк и остальной транспорт в городе, кроме того, не все с пониманием отнеслись к повышению цен на проезд до 42 рублей. Корреспондент URA.RU поговорил с горожанами и выяснил, что они думают о повышении стоимости, подробнее — в видеоролике агентства.
«На работу нужно ездить два через два. Все равно ударяет по карману, потому что, по сути, проезд как самая дешевая булка хлеба будет стоить. У тебя выбор: либо булку хлеба купить, либо на проезд. Если честно, очень грустно стоять перед таким выбором», — поделилась одна из опрошенных.
Другой молодой человек сказал, что хотел бы увидеть обновление транспортного и трамвайного парков. Пожилая женщина отметила, что является ветераном труда, поэтому за проезд не платит, но повышение стоимости назвала «плохим». Туристка из Калининграда подчеркнула, что довольна тем, как часто там общественный транспорт ходит по городу, и положительно оценила интерактивные табло с расписанием.
Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет с 1 ноября 2025 года. Такое постановление опубликовала региональная энергетическая комиссия Свердловской области. Как объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии, подорожание связано с экономическими факторами и перестройкой логики работы транспорта. Жители могут сэкономить на проезде, детально о способах — в отдельном материале.
