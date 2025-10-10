Путин рассказал о «форме понтажа» Зеленского

Путин назвал «понтажом» угрозы Киева бить по России «Томагавками»
Президент России Владимир Путин назвал «потанжом» угрозы главы Украины Владимира Зеленского бить по РФ американскими крылатыми ракетами Tomahawk. Такое заявление глава РФ сделал на пресс-конференции.

Задавая вопрос Путину об угрозах Зеленского, корреспондент оговорился. «В Киеве Зеленский угрожает бить по России „Томагавками“. Чуть ли не по Кремлю. <...> Говорят даже о том, что это такая некая форма шантажа... понтажа...», — сказал корреспондент. «Вы не оговорились. И „понтажа“ тоже. Понт здесь присутствует», — ответил Путин, подчеркнув, что Россия будет усиливать систему ПВО.

Ранее президент Украины Зеленский заявил о готовности выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при выполнении двух условий, связанных с поддержкой Украины. По информации издания Politico, речь идет о передаче Украине ракет Tomahawk и достижении прекращения огня на украинской территории. Как отметил Зеленский, в ходе недавнего разговора с Трампом тот не дал четкого ответа по вопросу возможных поставок вооружения.

