Путин рассказал о «форме понтажа» Зеленского

Президент России Владимир Путин назвал «потанжом» угрозы главы Украины Владимира Зеленского бить по РФ американскими крылатыми ракетами Tomahawk. Такое заявление глава РФ сделал на пресс-конференции.
Задавая вопрос Путину об угрозах Зеленского, корреспондент оговорился. «В Киеве Зеленский угрожает бить по России „Томагавками“. Чуть ли не по Кремлю. <...> Говорят даже о том, что это такая некая форма шантажа... понтажа...», — сказал корреспондент. «Вы не оговорились. И „понтажа“ тоже. Понт здесь присутствует», — ответил Путин, подчеркнув, что Россия будет усиливать систему ПВО.
Ранее президент Украины Зеленский заявил о готовности выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при выполнении двух условий, связанных с поддержкой Украины. По информации издания Politico, речь идет о передаче Украине ракет Tomahawk и достижении прекращения огня на украинской территории. Как отметил Зеленский, в ходе недавнего разговора с Трампом тот не дал четкого ответа по вопросу возможных поставок вооружения.
