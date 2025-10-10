Актер Збруев вышел на связь после госпитализации

Российский 87-летний актер Александр Збруев поделился своим самочувствием после госпитализации. По его словам, несмотря на то, что ему делают различные процедуры, он абсолютно здоров.
«Конечно, мне делают всякие процедуры и прочее, но это не до такой степени. В принципе, я абсолютно здоровый человек», — заявил Збруев. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что у него присутствуют отклонения в плане здоровья, которые не могут не быть в его возрасте.
Помимо этого, актер призвал не распространять слухи о его самочувствии. Он аргументировал это тем, что сообщения СМИ могут читать его дочери и другие близкие люди. Это доставляет ему «лишние неудобства и проблемы».
Ранее Александр Збруев был госпитализирован в НИИ Склифосовского, одну из ведущих клиник Москвы. По словам президента театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера, опасений за его здоровье нет. Об этом сообщало RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.