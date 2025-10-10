Актер Збруев вышел на связь после госпитализации

СМИ не нужно распространять слухи о здоровье актера, призвал Збруев
СМИ не нужно распространять слухи о здоровье актера, призвал Збруев

Российский 87-летний актер Александр Збруев поделился своим самочувствием после госпитализации. По его словам, несмотря на то, что ему делают различные процедуры, он абсолютно здоров.

«Конечно, мне делают всякие процедуры и прочее, но это не до такой степени. В принципе, я абсолютно здоровый человек», — заявил Збруев. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что у него присутствуют отклонения в плане здоровья, которые не могут не быть в его возрасте.

Помимо этого, актер призвал не распространять слухи о его самочувствии. Он аргументировал это тем, что сообщения СМИ могут читать его дочери и другие близкие люди. Это доставляет ему «лишние неудобства и проблемы».

Ранее Александр Збруев был госпитализирован в НИИ Склифосовского, одну из ведущих клиник Москвы. По словам президента театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера, опасений за его здоровье нет. Об этом сообщало RT.

