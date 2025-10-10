Налоговый вычет по ПДС вырастет до миллиона рублей

Налоговый вычет по ПДС (программе долгосрочных сбережений) увеличен до 1 млн рублей для семьи, а именно по 500 тысяч рублей на каждого родителя. Об этом сообщили в Минфине России.
«Правительство РФ одобрило подготовленные Минфином России поправки в Налоговый кодекс об увеличении налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя», — указано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Министерства.
Отмечается, что повышенный налоговый вычет по семейным инструментам можно получать до достижения ребенком 18 лет или 24 лет, при очном обучении. Согласно сообщению, максимальная сумма вычета для семьи составит 1 млн рублей. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
В июле Министерство финансов России внесли на рассмотрение поправки в Налоговый кодекс. Этот законопроект был направлен в Правительство РФ и был принят.
